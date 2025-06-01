Журналист BBC опубликовал комментарий о переговорах Украины и России, связывая их с ударами украинских дронов по российским аэродромам. По его мнению, именно эти атаки формируют повестку предстоящего раунда в Стамбуле.

Кадры с российскими горящими бомбардировщиками — это и есть карты делегации Украины в Стамбуле, — отмечает автор. Он приводит слова одного из представителей украинской власти:

«Не так давно в разговоре со мной один представитель украинской власти пожаловался: мол, главная проблема наших взаимоотношений с американцами заключается в том, что они почему-то вбили себе в голову, что мы уже проиграли войну. А поскольку они исходят из таких предпосылок, то добиваются для нас самых мягких условий капитуляции, и страшно обижаются, что мы не ценим эти усилия. А мы, конечно, не ценим, потому что мы не считаем, что мы потерпели поражение».

По мнению журналиста, эти слова особенно важны накануне второго раунда украинско-российских переговоров.

«Да, мы не знаем, что именно содержится в меморандуме, который якобы подготовила российская сторона. Но вся публичная риторика Москвы свидетельствует о том, что там будут именно условия капитуляции Киева», — пишет он.

Он также указывает, что массированные обстрелы Украины — это не просто военные действия, а сопровождение к российским условиям:

«И рекордные обстрелы дронами и ракетами, которые уже которую ночь сотрясают Украину, — это аккомпанемент для такого «предложения». Вы же, мол, видите, что все плохо. Подписывайте, у вас нет карт. И вы, товарищи американцы, нажмите на них, вы же видите, что все и так решено.

Налет украинских беспилотников на аэродромы российской стратегической авиации должен стать наглядным свидетельством того, что как раз не решено. Фотографии сожжённых стратегических бомбардировщиков Военно-космических сил РФ — вот карты украинской делегации».

Именно поэтому, заключает он, переговоры стоит проводить сейчас:

«Сейчас Киев в каком-то смысле заинтересован провести переговоры с Россией именно завтра — пока эти карты, то есть фотографии, свежи в памяти.

И, кажется, недаром Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины все же отправится в Стамбул и возглавит ее именно министр обороны Умеров, только после того, как эти фотографии, то есть карты, были продемонстрированы на весь мир».