Передача Германией дальнобойных ракет Вооружённым силам Украины (ВСУ) может привести к прямому вовлечению Берлина в конфликт с Россией. С данным заявлением выступил обозреватель турецкого издания dikGAZETE Фуад Сафаров.

Он указал на то, что украинские военные не обладают достаточной технической подготовкой для использования высокотехнологичных ракетных систем. Именно поэтому управлять ими, по его словам, будут немецкие специалисты, что фактически превращает Германию в участницу конфликта на стороне Киева.

Сафаров считает, что в случае атаки на территорию РФ с помощью немецких ракет, Москва будет вынуждена ответить «жёстко», чтобы устранить как вооружение, так и тех, кто его применяет. Это, по его мнению, несёт серьёзные риски для всей Европы.

Сафаров также уточнил, что в Берлине отдают себе отчёт о возможных последствиях поставок дальнобойного оружия. Но, указывает он, среди части немецкого политического истеблишмента всё ещё живы реваншистские настроения, связанные с итогами Второй мировой войны.