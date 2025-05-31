Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с главой МИД Пакистана Мухаммадом Ишхаком Даром. Стороны обсудили подготовку к 17-му саммиту Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет в Ханкенди.

Как сообщает пресс-служба МИД Пакистана, во время беседы сенатор Ишхаг Дар поблагодарил Байрамова за тёплый приём, оказанный во время его визита в Азербайджан в начале недели.

Стороны обсудили организационные вопросы саммита ОЭС, который запланирован на начало июля 2025 года, в том числе состав участников и рабочие механизмы форума.

Напомним, что 17-й саммит ОЭС пройдет 3–4 июля в городе Ханкенди.