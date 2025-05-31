Duty Free в Дубае продал вирусный дубайский шоколад на $7,84 млн за апрель, сообщает сеть магазинов. Общая сумма продаж всех товаров за прошедший месяц составила $195,4 млн.

По данным, россияне заняли второе место среди самых активных покупателей сладостей, потратив $14,97 млн, уступив лишь гражданам Индии ($19,76 млн).

На третьем месте по популярности оказались пассажиры из Саудовской Аравии ($14,03 млн). Следующими в списке оказались граждане из Китая ($10,75 млн) и Великобритании ($9,92 млн).

Ранее газета Financial Times писала, что тренд на дубайский шоколад в социальной сети TikTok вызвал дефицит фисташек в мире.