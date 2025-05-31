Пожалуй, одной из самых опасных форм ксенофобии является ненависть к тем, кто исповедует иную религию. Во всяком случае, в России священники иноверцев (в данном случае мусульман – авт.) видят исключительно в кроваво-багровых тонах. Несмотря на то, что, по официальным статистическим данным, 10 процентов населения России составляют мусульмане, к ним относятся как к людям второго сорта. Причем, такое неуважительное отношение проявляется даже в отношении тех русских, которые приняли Ислам.

То есть, речь не о ксенофобии по этническому признаку, а об оскорблении религиозных чувств мусульман. Через неделю мусульмане всего мира отмечают священный праздник – Гурбан байрамы. И вне зависимости от того, живет ли тот или иной мусульманин в Америке или в африканских джунглях, он свято чтит этот день. И вполне объяснимо, что и в России мусульмане празднуют эту знаменательную дату.

К сожалению, в северной стране относятся к Гурбан байрамы не как к восхвалению Всевышнего, а видят в этом мероприятии лишь действия толпы фанатиков. И эту крамолу можно было бы простить, к примеру, тем же российским депутатам Николаю Валуеву или Виталию Миронову, но когда оскорбления в адрес мусульман звучат из уст православного священника – это уже тревожный звоночек.

Так, служитель Российской православной церкви (РПЦ) рассказал о силе мусульман, собравшихся на Гурбан байрамы в Москве.

Схиигумен Гавриил, который возглавляет Кавказское подворье Валаамского монастыря, во время воскресной проповеди заявил, что мусульмане «сильны, потому что объединены верой». Священник упомянул столпотворения верующих во время Гурбан-байрама.

По его словам, на проспекте Мира в Москве во время праздника нет движения по «двенадцатиполосной магистрали», «людьми покрыто всё пространство».

«И это здоровые, непьющие мужчины, которые занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это целая армия. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Потому что МВД не успеет даже пикнуть. И результат будет очень печальный», — сказал он.

Схиигумен добавил, что «пусть вера и неправильная», но она дает силы мусульманам: «Верующие коммунисты верили, что на земле можно создать общество, где все будет идеально, все будут добрые и искренние. Но это иллюзия, потому что зло сидит в душе человека. […] Они верили, это была религиозная вера. И с этой верой они могли совершать чудеса. Даже ложная вера помогает объединить людей», — сказал он.

А ведь подобная речь Гавриила целиком и полностью подпадает под статью УК Российской Федерации. Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение достоинства человека или группы лиц по признакам отношения к религии. Наказание может включать штраф, принудительные работы или лишение свободы. Кстати, за такие речи можно отсидеть от 2 до 5 лет.

При этом священник забывает о том, что существенный пласт российской общественности составляют жители Северного Кавказа, Татарстана, Башкортостана, которые исповедуют Ислам. С другой стороны, проповедь Гавриила сеет зерна ненависти в сердцах русских, которые окрыленные «откровениями» этого лже-священника, станут резать мусульман, дабы не дать им возможности «вырезать москвичей».

По сути, так называемая проповедь Гавриила уж больно напоминает программную декламацию скинхедов: чем меньше «черномазых», тем лучше для России. Думается, если Россия позиционирует себя как правовое государство, то Гавриил должен сменить поповскую рясу на тюремную робу…