Несколько жительниц Баку обратились в полицию с жалобой на молодого человека, с которым познакомились в соцсети TikTok, отметив, что он угрожал им распространением порочащих сведений и фотографий.

Сотрудникам Бинагадинского районного управления полиции удалось задержать 19-летнего Мугдата Нахмедова, подозреваемого в вымогательстве денег у женщин в социальных сетях путем угроз.

В ходе расследования выяснилось, что Нахмедов брал фотографии женщин из социальных сетей, создавал фейковые аккаунты, где публиковал эти кадры. Затем он связывался с этими женщинами и требовал деньги за удаление фотографий.

Расследование по факту продолжается.