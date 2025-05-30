«Baku Energy Week» — одно из ключевых отраслевых событий региона, ежегодно объединяющее лидеров мировой энергетики — в этом году пройдёт уже в тридцатый раз. За годы своего проведения Бакинская Энергетическая Неделя утвердилась в статусе надёжной энергетической платформы как на региональном, так и на международном уровне, заняв достойное место среди ключевых и ожидаемых событий глобального энергетического календаря.

«Baku Energy Week» объединяет три значимых мероприятия: 30-ю Юбилейную Международную Выставку «Нефть и Газ Каспия», 13-ю Каспийскую Международную Выставку «Энергетика и Зеленая Энергия» и 30-й Юбилейный Бакинский Энергетический Форум. Выставки «Caspian Oil and Gas» и «Caspian Power» пройдут в Баку Экспо Центре, а Бакинский Энергетический Форум — в Баку Конгресс Центре, построенном по экологической концепции.

ИСТОРИЯ ВЫСТАВКИ

«Baku Energy Week» берет свое начало от первой специализированной международной выставки независимого Азербайджана — «Caspian Oil and Gas». Мероприятие основа которого была заложена по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, благодаря поддержке президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, стало одним из самых влиятельных энергетических событий в мире.

«Caspian Oil and Gas» сыграла ключевую роль в развитии энергетического сектора региона, став предвестником «Контракта века», подписанного в 1994 году. За несколько месяцев до подписания соглашения о разработке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» исход переговоров был неопределён. В этот момент, благодаря решению Общенационального лидера, в Баку состоялась первая нефтегазовая выставка. Выступая на открытии выставки в 2012 году президент Ильхам Алиев так вспоминает тот период: «Эта выставка была организована в 1994 году. Первая выставка сыграла огромную роль не только в нефтегазовой промышленности, но и в общем развитии Азербайджана. Так как Азербайджан был молодым независимым государством, еще не смог преподнести себя миру. Конечно, в кругах специалистов была информация о богатых нефтегазовых месторождениях Азербайджана. Но широкие бизнес-круги не были осведомлены об этом. Именно с проведением выставки в 1994 году миру были представлены возможности Азербайджана, в частности в нефтяном секторе. К Азербайджану стали проявлять очень большой интерес. Неслучайно, что через несколько месяцев после выставки был подписан «Контракт века», результаты которого все мы видим сегодня.»

Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия подчеркивает высокий статус и значимость события. Во время тура по выставке глава государства знакомится с экспозициями, с новинками отрасли, общается с участниками. Приветственные письма участникам от мировых лидеров, таких как президенты США, Турции и премьер-министр Великобритании, подтверждают значение этого события для международного сообщества.

Уже на протяжении многих лет мероприятия, проводимые в рамках «Baku Energy Week», проходят при поддержке Министерства Энергетики Азербайджанской Республики, а Государственная Нефтяная Компания Азербайджана (SOCAR) выступает в качестве генерального партнёра.

С момента своего основания выставка «Caspian Oil and Gas» стала ключевой площадкой для встреч ведущих специалистов в области нефти, газа и энергетики, где заключаются меморандумы, соглашения и контракты о будущем сотрудничестве. На протяжении 30 лет «Baku Energy Week» вносила весомый вклад в развитие нефтегазовой и энергетической отрасли Азербайджана. За это время мероприятие привлекло более 9000 компаний из 80 стран и свыше 170 000 посетителей.

В этом году «Baku Energy Week» принимает участие 267 компаний из 39 стран. Помимо Азербайджана среди них — Австрия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Великобритания и Северная Ирландия, Венгрия, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Китай, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединённые Штаты Америки, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, , Эстония, Япония, Германия, а также Республика Гвинея-Бисау. Германия участвует с национальным павильоном.

В рамках выставки будут представлены стенды ведущих профильных издательств, специализированных журналов, газет, информационных агентств и онлайн-медиа, работающих в сфере нефтегазовой отрасли.

В этом году 35% участников выставки составляют новые компании. Международный интерес к нефтегазовому и энергетическому сектору Азербайджана продолжает расти: около 70% экспонентов представляют зарубежные компании, и 30% — местные предприятия. Это в очередной раз подтверждает как высокий уровень международного сотрудничества, так и активное участие национального бизнеса. Около 40% выставочной площади занимают ведущие компании отрасли, являющиеся постоянными участниками мероприятия. Традиционно многие из них подтверждают свою приверженность развитию энергетического сектора, выступая в качестве спонсоров.

Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики (SOCAR) выступает генеральным партнёром «Baku Energy Week». В числе участников, партнёров и спонсоров мероприятия — такие ведущие мировые компании, как «ABB», «ACWA Power», «Azfen», «AZEL Systems LLC», «Baku Steel Company», «bp», «CIM», «Gap İnşaat», «HMS Group», «HUAWEI», «Inpex», «INTI», «iMotors», «Kolin İnşaat», «Masdar», «MOL Group», «MVM», «NewMed Energy», «Saipem», «Pasha Bank», «SLB», «Türkiye Petrolleri AO», «TotalEnergies», «Tekfen Inşaat ve Tesisat», «Türkiye Petrolleri AO», «Ural Steel» и «XRG». Интеллектуальным партнёром мероприятия выступает «Boston Consulting Group». Консультативным партнёром «Baku Energy Week» является компания «Deloitte».

Официальным автомобилем выставки «Caspian Oil and Gas» является «Imotors MMC» — официальный представитель марки «JMC» в Азербайджане. «JMC» — один из ведущих китайских производителей пикапов и коммерческих автомобилей, известный своими мощными двигателями и прочной конструкцией.

«Pasha Bank» является официальным банком мероприятий.

Для посетителей будет организован бесплатный трансфер от станции метро «Кёроглу» до Баку Экспо Центра и от Баку Экспо Центра до торгового центра «Park Bulvar». Официальным спонсором этого сервиса являются компании «AZFEN» и «TEKFEN».

Ключевые разделы 30-й Юбилейной Международной Каспийской Нефтегазовой Выставки «Caspian Oil and Gas» охватывают широкий спектр направлений: освоение нефтегазовых месторождений, транспортировка и добыча нефти и газа, телекоммуникации и ИТ, переработка нефти и газа, строительные и монтажные работы в энергетическом секторе, инновационные технологии и другие. На выставке также будут представлены новейшие разработки в области искусственного интеллекта, декарбонизации, буровых технологий, а также производства и хранения как нефтепродуктов, так и продукции, не связанной с газовым сектором.

На 13-й Каспийской Международной выставке «Caspian Power», посвящённой энергетике и зелёной энергии, в центре внимания окажутся последние разработки и предложения международных и местных компаний в сфере развития и использования возобновляемых источников энергии. На выставке будут представлены решения в области солнечной, ветровой и геотермальной энергетики, тепловой энергетики, машиностроения и энергетического оборудования, электрического транспорта, энергосберегающих технологий, а также продукции, услуги и новые проекты по другим направлениям отрасли.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках выставок традиционно будут организованы двусторонние деловые встречи в формате B2B и B2G, в ходе которых представители местных и зарубежных компаний смогут обсудить возможности сотрудничества и пути развития партнёрских отношений в формате личного общения. Кроме того, в рамках встреч представители частных компаний получат возможность провести переговоры с представителями государственных структур. С целью укрепления долгосрочного сотрудничества в ходе мероприятий также планируется подписание ряда Меморандумов о взаимопонимании.

В рамках выставки также состоится ряд сессий и панельных дискуссий. Будут проведены обсуждения на следующие темы: «Устойчивость в энергетической отрасли», «Роль ядерной энергии как альтернативного источника в снижении выбросов углерода», «Обмен опытом: лучшие HR-практики по привлечению и развитию молодых талантов», «Инновации в энергетике: роль образования в формировании индустрии будущего», а также «Голос энергии».»

В панельной сессии «Голос энергии» примут участие журналисты с многолетним опытом работы в медиаотрасли, представители средств массовой информации и организаторы мероприятия. В ходе дискуссии выступят представители СМИ, внесшие значительный вклад в развитие выставки «Caspian Oil and Gas» за годы её проведения. По завершении сессии они будут награждены памятными сертификатами.

В рамках «Baku Energy Week» также будет организована экспозиции рисунков, созданных детьми инклюзивного общества «Ümid var». Эти работы украсят вечерний приём, в ходе которого состоится благотворительный аукцион представленных произведений.

В рамках выставки для удобства и комфортного отдыха участников и посетителей будет организована зона отдыха. Спонсором данной зоны выступает компания «Ural Steel».

СТАРТАП-ЗОНА

В рамках 30-го юбилея «Baku Energy Week» будет представлена специальная стартап-зона под названием «Smart Energy Hub». Здесь будут продемонстрированы стартап-проекты как из Азербайджана, так и из зарубежных стран — всего будет представлено 10 стендов. Эта зона создаст уникальную возможность для стартапов представить свои инновационные решения и стратегии ведущим компаниям энергетического сектора и другим заинтересованным сторонам.. Опираясь на 30-летний опыт проведения Бакинской Энергетической Недели, стартапы примут участие с проектами, охватывающими такие направления, как традиционная энергетика, зелёная энергия, нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика.

ТРАДИЦИИ И ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организаторы Бакинской Энергетической Недели на протяжении многих лет придерживаются традиции проведения специальных мероприятий в юбилейные годы — и этот год не станет исключением. В рамках празднования юбилея подготовлена специальная программа. Одной из значимых инициатив вновь станет награждение студентов, добившихся выдающихся результатов в области энергетики и успешно завершивших обучение. В этом году двое выпускников Бакинской Высшей Школы Нефти будут удостоены стипендий от организаторов выставки.

Одной из главных инициатив, приуроченных к юбилею, станет посадка деревьев и цветов на территории Баку Экспо Центра. Эта акция направлена на поддержку принципов устойчивого развития и охрану окружающей среды. В рамках экологической инициативы «Сила природы: Церемония посадки деревьев, посвященная 30-летнему юбилею Бакинской Энергетической Недели», также будет проведён ряд мероприятий по благоустройству территории Баку Экспо Центра. Так, во дворе комплекса установят скамейки, приуроченные к 30-летнему юбилею Бакинской энергетической недели, а также размещены специальные укрытия для бездомных животных. Эти инициативы наглядно демонстрируют, что мероприятие придаёт большое значение не только развитию энергетического сектора, но и вопросам социальной и экологической ответственности.

С целью повышения эффективности участия в выставке организаторы 30-го Юбилейного мероприятия «Baku Energy Week» провели для участников деловой завтрак. В рамках встречи была представлена подробная информация о ключевых аспектах подготовки к участию в выставке, а также о возможностях установления деловых контактов и максимального использования потенциала мероприятия.

И в этом году «Baku Energy Week» продолжит выполнять роль важной платформы для обмена знаниями и опытом, установления стратегических партнёрств, внедрения инновационных технологий и запуска новых проектов, объединяя лидеров энергетической отрасли. За 30 лет проведения это мероприятие внесло значительный вклад в развитие местных и международных партнёрств в нефтегазовом секторе, внедрение передовых технологий и укрепление позиции Азербайджана на мировой энергетической арене.

30-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ БАКИНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

30-й Юбилейный Бакинский Энергетический Форум, который состоится 3–4 июня в Баку Конгресс Центре, станет площадкой для стратегического диалога между ключевыми представителями энергетической отрасли.

30-й Юбилей отмечает и «Baku Energy Forum» – неотъемлемая часть «Baku Energy Week». С момента своего основания форум стал важнейшей платформой для укрепления международных связей, обмена передовым опытом и подписания соглашений, оказавших значительное влияние на развитие энергетического сектора не только Азербайджана, но и всего региона. Форум объединяет лидеров отрасли, представителей бизнеса и государственных структур, способствуя развитию международного сотрудничества в энергетической сфере.

Бакинский Энергетический Форум проходит при поддержке Министерства Энергетики Азербайджанской Республики, Государственная Нефтяная Компания Азербайджана (SOCAR) выступает генеральным партнёром мероприятия. «Baku Energy Forum» поддерживается Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс обратился с приветственным письмом к участникам «Baku Energy Forum 2025». В письме подчеркивается, что форум является важной площадкой для диалога и сотрудничества в мировой энергетике.

Пленарная сессия «Глобальное сотрудничество для устойчивого и надежного энергетического будущего» пройдет под председательством министра энергетики Азербайджанской Республики Парвиза Шахбазова. Основным докладчиком сессии «Диалог лидеров: Путь к устойчивой энергетической экосистеме» выступит президент «SOCAR» Ровшан Наджаф. Также в этом году форум охватывает широкий спектр тем, таких как: «Диджитализация в энергетике: использование данных и технологий», «Геологоразведка — применение инноваций для устойчивого поиска ресурсов», «Разработка и эксплуатация месторождений: повышение эффективности через инновации и устойчивое развитие», «Пост-COP29 — Путь к устойчивому энергетическому будущему», «Зеленая энергия — раскрытие потенциала возобновляемых источников каспийского региона», «Газовые рынки — новая структура взаимодействия производителей, транспортировщиков и потребителей», «Трубопроводы — укрепление энергетической безопасности за счёт надёжной инфраструктуры»,. Эти и другие дискуссии будут определять направления развития энергетики и её будущее в регионе.

Дискуссии, запланированные в рамках форума, имеют важное значение с точки зрения внедрения инноваций в энергетической сфере, укрепления регионального и глобального сотрудничества, а также построения устойчивых и гибких энергетических систем. Форум также служит ключевой платформой для представления международному сообществу стратегических приоритетов энергетической политики Азербайджана и зелёного энергетического потенциала Каспийского региона.

Форум предоставляет уникальную возможность познакомиться с идеями, формирующими будущее. По приглашению организаторов, в 30-м Юбилейном Бакинском Энергетическом Форуме примет участие всемирно признанный эксперт в области глобального бизнеса, шведский экономист, футуролог, автор международных бестселлеров — Кьелл А. Нордстрём.

4 июня в Баку Конгресс Центре состоится его специальное выступление. Один из самых ярких мыслителей современности, Нордстрём впервые выступит в Азербайджане и поделится своими взглядами на будущее глобальной экономики, трансформацию энергетических рынков и инновации, меняющие правила игры.

Обладающий уникальным даром предвидения, Кьелл А. Нордстрём является одним из самых востребованных спикеров в мире. Как эксперт по транснациональным организациям, с 1990-х годов он помогает компаниям и целым обществам преодолевать этапы перемен и кризиса. Его профессионализм, внимание к деталям и глубокий аналитический подход делают каждое выступление ярким и незабываемым.

Сессия с участием Нордстрёма в рамках «Baku Energy Forum» станет насыщенной дискуссией о будущем экономики, новых подходах и глобальных трендах в энергетике. Это будет не просто выступление — это вдохновляющая встреча, наполненная идеями, способными повлиять на действия уже сегодня.

Экологические проблемы, угрозы, которые они создают для планеты, пути их решения, а также темы, связанные с зелёной энергетикой, займут особое место в программе мероприятий «Baku Energy Forum». Уже несколько лет подряд в рамках форума реализуется проект «Zero Waste» — свод принципов, направленных на предотвращение образования отходов. Цель инициативы — практическое применение экологически безопасных решений, в том числе сокращение углеродного следа и объёмов отходов во время мероприятий. Как и в предыдущие годы, в рамках Бакинского энергетического форума использование печатных материалов будет сведено к минимуму, основное внимание будет уделено электронным носителям. В дополнение к этому, в поддержку международной инициативы «Zero Food Waste», во время форума будет применяться принцип рационального использования пищевых ресурсов.

Сам Баку Конгресс Центр, в котором пройдет форум, выстроен согласно эко-концепту. К примеру, благодаря установленным на его крыше солнечным панелям Центр накапливает достаточно энергии для снижения затрат на энергопотребление.

Традиционно в рамках мероприятий Бакинской Энергетической Недели будут проводиться двусторонние деловые встречи форматов B2B и B2G, на которых представители местных и иностранных компаний смогут открыто обсудить методы и формы сотрудничества и партнёрства в будущем. Для представителей различных государственных структур и международных компаний будут организованы отдельные переговорные комнаты. В рамках форума спонсор мероприятия — компания «INTI» проведёт семинар под названием «Технологический день ИНТИ».

ОРГАНИЗАТОРЫ

Организаторами «Baku Energy Week» являются компании «Iteca Caspian» и их международные партнеры «ICA Events» и «CEM FZ LLC». «Baku Energy Week» также имеет знак качества Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии «UFI», подтверждающий высокий уровень организации и достоверность предоставленной статистики. Активную поддержку мероприятию также оказывает «Ассоциация Организаторов Выставок Азербайджана» (ASTA). В качестве официальных партнёров мероприятия выступают компании «AzExpoMontage MMC», «Caspian Freight Services», «Hilton Garden Inn Baku», «Ibis Baku City», «Radisson Hotel Baku», «Gloria Flowers» и «Greenwich Travel Club».

Подробную и регулярно обновляемую информацию о Бакинской Энергетической Неделе можно найти на официальном сайте — www.bew.az, а также на страницах мероприятия в социальных сетях.

ГОСТИ БАКИНСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ