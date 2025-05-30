В ночь на 30 мая российские военные атаковали Харьковскую область ракетами и беспилотниками. Об этом сообщили местные власти и Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Слободском районе Харькова в результате удара загорелось здание коммунального транспортного предприятия и троллейбус. Повреждены 38 единиц транспорта и близлежащие жилые дома. Пострадали три женщины.

В селе Васильев Хутор Чугуевского района в результате попаданий были разрушены частный дом, ферма, склад и техника. Пострадали восемь человек, среди них — двое 16-летних подростков.

В селе Яворское Изюмского района беспилотник повредил здание фермы. В городе Изюм в результате атаки дрона загорелся склад. Обошлось без пострадавших.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Украине 90 ударных дронов и две баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23». Силы ПВО уничтожили 56 беспилотников.