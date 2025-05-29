Сегодня главной, даже можно сказать, животрепещущей темой, которой озабочена российская общественность, безусловно, является борьба не на жизнь, а на смерть со всякими проявлениями нацизма. Ради достижения этой «священной цели» — искоренения нацизма – Кремль не скупится на средства. Вот уже три с лишним года Москва отчаянно борется с «нацизмом» в Украине, и избрала для этого худшие традиции фашистской Германии.

Главный «денацификатор планеты» учинил такой геноцид в Буче, Ирпени, Гостомели, что зверства карательных отрядов СС Третьего рейха на этом фоне выглядят как детские шалости.

Между тем Россия проявляет непонятную с точки зрения адекватного человека лояльность к Армении, где симпатии к фашистам культивируется на официальном уровне. Взять хотя бы простой пример. В России нет памятника русскому коллаборационисту, генералу Русской освободительной армии (РОА), активно сотрудничавшему с нацистами в ходе Второй мировой войны, Андрею Власову. Однако Кремль, учуявший «дух нацизма» в Украине, вполне либерален к другому фашистскому прихвостню – Гарегину Нжде. Вот уже девятый год в центре Еревана возвышается памятник этому военному преступнику, а в Москве и в ус не дуют.

Конечно же, эту «слепоту» можно было бы списать на безразличие или лень «кремлевских властителей дум», если не одно существенное «но». Борющаяся с украинским «нацизмом» Россия склоняет голову перед памятью фашистского приспешника Драстамата Канаяна.

Как сообщают армянские СМИ, накануне представители 102-й российской военной базы во главе с помощником командира по международным вопросам подполковником Игорем Селиверстовым возложили венок и цветы к мемориальному комплексу «Возрождение» в память о героях Баш-Апаранского сражения. В битве при Баш-Апаране командование войсками осуществлял армянский генерал Драстамат Канаян (Дро), а партизанским полком из армян и русских командовал подполковник Корольков.

Среди официальных гостей были вице-премьер Мгер Григорян, начальник штаба Объединенной группировки Вооруженных Сил РА и РФ полковник Сурен Малумян и начальник оперативного отдела ОГВС Арарат Арушанян. Если кто не знает, то отметим, что армянский герой Дро в годы Второй мировой войны принимал активное участие в формировании подразделений армянского легиона в составе вермахта (основан 8 февраля 1942 года), укомплектованного из числа армян-военнопленных Советской Армии и армян, проживающих в Европе. В 1945 году был арестован американцами, но вскоре освобождён. Эмигрировал в США.

В принципе с армянами все понятно: их сознание, мировоззрение, мышление базируются на расистской идеологии «Цехакрон», основоположником которой является вышеупомянутый Гарегин Нжде. Но как объяснить тот факт, что на могилу фашиста возлагают венки русские военнослужащие? Вопрос, как вы понимаете, риторический.

В нынешней политике официальной Москвы слишком много двойных стандартов и слова слишком часто расходятся с делами.