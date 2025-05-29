Генеральная прокуратура, МВД и Служба государственной безопасности Азербайджана выпустили совместное заявление в связи с расследованием обстоятельств смерти Эльгюна Ибрагимова.

Следствием проверены все версии — самоубийство, несчастный случай и возможное насилие. На данном этапе установлено, что Ибрагимов не подвергался насилию со стороны третьих лиц, а его смерть наступила в результате падения с высоты и полученных многочисленных травм.

12 мая он вышел с подготовительных курсов, продал мобильный телефон и вернул долги. Позже встретился с друзьями в чайхане «Нахыш» в Гяндже, вместе употребляли алкоголь, затем дошёл с ними до городской больницы, где попрощался. Травм у него не было.

Около 20:17 он купил сигареты и в одиночку отправился в заброшенное общежитие Технологического университета, где ранее часто бывал. Поднялся на 5-й этаж, вышел на балкон без перил, выкурил несколько сигарет и упал вниз. Его обнаружил охранник, он был доставлен в больницу, где скончался 13 мая.

Правоохранительные органы призвали СМИ, пользователей соцсетей и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации, способной навредить следствию.

Дополнительные сведения будут обнародованы по мере завершения расследования.