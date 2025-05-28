Прошла церемония открытия Лачинского Международного аэропорта.

11:33 Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган перерезали ленту на открытии международного аэропорта и приняли символические ключи.

Отметим, что Лачинский международный аэропорт, расположенный в сложном горном рельефе, является третьим международным аэропортом, построенным на освобожденных от оккупации территориях.

Под руководством президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации землях проводятся широкомасштабные восстановительные работы и реконструкция. Особо важное стратегическое значение среди реализуемых проектов имеет строительство аэропортов. Ранее на этих территориях были построены отвечающие современным стандартам Физулинский и Зангиланский международные аэропорты. С вводом в эксплуатацию Лачинского международного аэропорта число международных аэропортов в Азербайджане достигло девяти.

Строительство этого важного инфраструктурного объекта началось в августе 2021 года и велось в соответствии с высочайшими технологическими и инженерными стандартами. Отметим, что фундамент аэропорта был заложен в 2021 году президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой. За минувший период глава государства и первая леди несколько раз знакомились с ходом строительных работ.

В аэропорту построена взлетно-посадочная полоса длиной 3 тысячи и шириной 60 метров, которая позволяет принимать любые типы воздушных судов. Здание терминала площадью пять тысяч квадратных метров способно обслуживать не менее 200 пассажиров в час. Для комфорта пассажиров в терминале есть VIP-зал, системы регистрации и безопасности, багажные конвейеры, торговые объекты и зоны общественного питания. Башня управления воздушным движением, полностью оснащенная автоматизированными системами, обеспечивает управление полетами в соответствии с международными нормами и стандартами безопасности. Созданная здесь инфраструктура позволяет осуществлять безопасные полеты в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Общая территория аэропорта, расположенного в селе Горчу Лачинского района на высоте 1700 метров над уровнем моря, составляет более 130 гектаров. Этот аэропорт является самым высокогорным аэропортом Азербайджана. Находящийся в 30 километрах от города Лачин, в 70 километрах от города Шуша, в 60 километрах от Кяльбаджара, аэропорт будет играть важную роль в укреплении транспортных связей Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов. Кроме того, реализация этого важного транспортного проекта создаст широкие возможности для развития туристического потенциала региона в целом. Благодаря географическому положению и доступности этот аэропорт станет основным транспортным центром, поддерживающим экономическую, социальную и логистическую интеграцию региона.

11:30 Ильхам Алиев лично встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Лачинском международном аэропорту.

В церемонии открытия примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.