Визит будет сосредоточен на поддержке Германией Украины и усилиях по достижению прекращения огня.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая, официально подтвердили в Германии. Об этом говорится на сайте Федерального канцлера.

Отмечается, что канцлер Фридрих Мерц примет украинского лидера в своем ведомстве в 13:00. Визит будет сосредоточен на поддержке Германией Украины и усилиях по достижению прекращения огня. Совместная пресс-конференция Мерца и Зеленского запланирована на 14:30.

После этого Зеленский и Мерц будут общаться с представителями немецких компаний, а тогда президент Украины встретится еще с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером для переговоров во дворце Бельвю.

The New York Times пишет, что сегодняшняя встреча Зеленского с немецким канцлером будет третьей за последние несколько недель, она «подчеркивает сосредоточенность Мерца на войне в Украине, поскольку он стремится восстановить лидерство Германии среди европейских союзников на фоне ослабления обязательств США перед НАТО».