Основатель Telegram Павел Дуров опроверг слухи о своей зависимости от госструктур. Дуров указал на то, что он русский и «лучше умрёт, чем станет чьим-то активом».

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моём жизненном пути», — приводит его слова РИА Новости.

Бизнесмен добавил, что подразумевает свою деятельность до Telegram, а также роль мессенджера и соцсети «ВКонтакте» в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе.

