В период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН), которое продолжалось более четырех лет, страна выступила с рядом значимых инициатив. Этот этап войдет в историю как один из самых продолжительных и активных периодов в деятельности Движения.

С данным заявлением выступил заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в ходе общения с представителями СМИ.

По его словам, по инициативе президента Ильхама Алиева в рамках Движения неприсоединения были проведены ряд институциональных реформ, в числе которых создание Молодежной организации, являющееся одним из важнейших результатов.

«Учредительное собрание организации состоялось в культурной столице Азербайджана — городе Шуша, по итогам которого была принята Шушинская декларация. Это демонстрирует стратегическое значение, которое Азербайджан придает молодежной политике в рамках Движения», — добавил Ялчин Рафиев.