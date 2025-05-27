Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Бейлик Лачинского района, и вручил им ключи от домов.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал жителей.

Жители: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: И вам добро пожаловать в родные края.

Жители: Да хранит Вас Аллах! Мы гордимся Вами, нашим президентом. Видеть Вас в Бейлике – большое счастье. Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Поздравляю вас с восстановлением села. В то же время, как вы знаете, завтра День независимости. Поздравляю вас с Днем независимости. Вы возвращаетесь на родную землю в преддверии прекрасного праздника. Это замечательное событие, и я уверен, что здесь, на родной земле у вас будет хорошая жизнь.

Жители: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Государство сделало все возможное, чтобы создать для вас прекрасные условия.

Жители: Да здравствует наше государство, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Красивые дома, дороги, электричество, природный газ, вода, приусадебные участки – то есть имеются все возможности для того, чтобы жить и работать. Жить на лоне такой живописной природы, да еще и на своей земле, вам, конечно, я уверен, очень приятно. Это большое счастье. После того, как был положен конец тридцатилетней армянской оккупации во всех районах немедленно был дан старт строительно-восстановительным работам, села, подвергшиеся армянскому вандализму, были отстроены заново. Армяне сровняли с землей и село Бейлик. Теперь создан прекрасный населенный пункт. Рядом, по соседству с вашим селом, когда-то было одно село – Сус, а на той стороне – Забух, город Лачин. В настоящее время в Лачинском районе уже восстановлены четыре населенных пункта. А в целом число наших восстановленных городов и сел достигло пятнадцати. Все это мы сделали за короткий срок, и работы продолжаются. На всех освобожденных территориях ведутся широкомасштабные работы, чтобы наши граждане как можно скорее вернулись на свои земли.

Жители: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день на освобожденных территориях проживают, работают, обучаются в вузе 40–43 тысячи человек.

Вторая Карабахская война – наша славная история. Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Жители: Аминь!

Президент Ильхам Алиев: Как вам известно, в то время небольшая часть Лачинского района, южная его часть, была освобождена на поле боя. Однако основная часть была освобождена после капитуляции Армении, без единого выстрела. Армения вынуждена была возвратить нам большую часть Лачина, значительную часть Кяльбаджара, Агдама, и с тех пор азербайджанский народ начал возвращаться на родные земли.

Май станет для вас месяцем двойного праздника – и праздника независимости, и дня вашего возвращения в Бейлик. Но май был трагическим месяцем для лачинцев. Лачин был оккупирован именно в мае, через 10 дней после оккупации города Шуша. Это была большая трагедия, большая беда и для вас, и для всей нашей страны, потому что именно оккупация Лачина стала причиной наших последующих неудач в войне. Ведь тогдашний Нагорно-Карабахский регион географически соединился с Арменией. Был открыт ненавистный Лачинский коридор, которого больше нет. Уже есть существующая много лет дорога Лачин-Ханкенди. Лачинский коридор остался в истории.

Знаете, людям, пережившим те времена, хорошо известно, что в Азербайджане шла борьба за власть. Стремившийся в то время к власти тандем НФА-Мусават совершил предательство, и им принадлежит большая неприглядная роль в том, что наши земли оказались под оккупацией. Именно через месяц после оккупации Лачина они добились своего и пришли к власти, что принесло нашей стране большие беды. Продать, сдать свои земли врагу для того, чтобы прийти к власти – это большое преступление, большое предательство, измена, трусость. Но это уже осталось в истории. Эта черная страница нашей истории давно перевернута. Сегодня Азербайджан восстановил суверенитет на всей своей территории. Отныне май станет для вас, для всех нас праздничным месяцем. Спасибо.

Жители: Да хранит Вас Аллах. Благодаря Вам, благодаря Вашему «Железному кулаку», наш дорогой Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Теперь у нас прекрасные даты, прекрасные праздники. 18 мая — день оккупации Лачина, 8 мая — день оккупации города Шуша — они уже остались в истории. Вы хорошо знаете, что во время оккупации лачинцы, шушинцы, люди из других районов ежегодно отмечали день оккупации как день траура. Каждый год это приумножало их печаль. Но эти дни уже позади. Теперь у нас есть 8 Ноября – День Победы, у нас есть 26 Августа – День освобождения Лачина, и он отмечается как День Лачина. Есть 23 Апреля, когда мы стали хозяевами своей границы на лачинском направлении и отстранили тех, кто находится на нашей границе, взяв уже под контроль ненавистный Лачинский коридор. И конечно, 20 Сентября – это тоже наш великий День победы. В результате однодневной антитеррористической операции сепаратизм был искоренен, армянская армия полностью капитулировала. Началась новая эра, и весь мир вынужден был с этим считаться. Несмотря на то, что и во время Второй Карабахской войны, и после нее — до сентября 2023 года, различными зарубежными кругами выдвигались различные коварные инициативы. Все это не имело значения. Потому что, как вы сказали, «Железный кулак» на месте. Поздравляю вас, живите счастливо.

Житель: Господин президент, от имени моей семьи, от имени жителей села Бейлик выражаю Вам огромную признательность. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да ниспошлет Он здоровье нашим гази. Аминь! Искренне говорю, да хранит Аллах Вас для азербайджанского народа. Аминь! Желаем Вам и Мехрибан ханым долгих лет жизни. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю.

Затем состоялась церемония вручения ключей.

Президент Ильхам Алиев: А сейчас, в канун праздника, давайте приступим к прекрасной церемонии.

Жительница: Для нас это двойной праздник.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Майыл Гасанов: Да ниспошлет Аллах Вам здоровье. Благодаря Вашей политике мы спустя 32 года вернулись в родные края.

Президент Ильхам Алиев: Слава Аллаху.

Майыл Гасанов: Эти земли освобождены благодаря Вашей политике. Да упокоит Аллах души шехидов, павших за эти земли.

Президент Ильхам Алиев: Аминь.

Майыл Гасанов: Мы склоняем головы перед их родителями.

Жительница: Все склоняем головы.

Майыл Гасанов: Желаем нашим гази здоровья. Пусть Ваша политика продолжается в том же духе. Пусть так будет всегда.

Жители: Аминь, Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Иншаллах. Поздравляю.

Интизар Гасанова: Победоносный президент победоносного народа. Мы гордимся Вами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Интизар Гасанова: Для нас большая честь, гордость видеть Вас в селе Бейлик. Да хранит Вас Аллах. От имени женщин очень просим Вас передать нашу благодарность Мехрибан ханым.

Президент Ильхам Алиев: Обязательно передам, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Хадиджа Гасанова: Большое спасибо, дорогой Президент. Я тоже поздравляю Вас за созданные нам прекрасные условия. Всегда держите голову высоко. Всегда будьте опорой народу.

Жители: Аминь.

Хадиджа Гасанова: И народ будет Вам опорой.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Большое спасибо.

Матлаб Тагиев: Господин президент, пусть Аллах дарует Вам долгую жизнь в здравии.

Жители: Аминь. Аминь.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Матлаб Тагиев: Вы проделали огромную работу, нам еще многое предстоит сделать. Пусть Аллах дарует Вам новые достижения и победы.

Жители: Аминь. Аминь.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Матлаб Тагиев: Спасибо большое.

Нусрет Балакишиев: Господин президент, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Нусрет Балакишиев: Дай Аллах Вам долгих лет жизни, желаю, чтобы Вы построили и подарили такие же красивые дома остальным нашим лачинцам.

Президент Ильхам Алиев: Все вернутся.

Нусрет Балакишиев: Спасибо большое, благодарю.

Президент Ильхам Алиев: В Лачине еще многое предстоит сделать.

Ульвия Гасанова: Спасибо большое, благодарю. Можно, чтобы мой супруг тоже пришел, мы оба?

Президент Ильхам Алиев: Конечно, да.

Ульвия Гасанова: Давай сфотографируемся вдвоем.

Супруг: Большое спасибо.

Ульвия Гасанова: Этот дом — подарок мне к 50-летию. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас с днем рождения.

Ульвия Гасанова: Сегодняшний день – лучший подарок в нашей жизни за 30 лет брака.

Супруг: Могу я сказать несколько слов?

Президент Ильхам Алиев: Конечно.

Супруг: Господин президент, 24 декабря 2012 года Вы приехали на открытие поселка Тахтакерпю, построенного в Агджабединском районе для бывших вынужденных переселенцев из Лачина. Я в то время там служил. Тогда Вы сказали: Иншаллах, наши земли будут освобождены, и мы построим еще лучшие дома, вручим вам ключи, а вы скажете: «Господин Президент, добро пожаловать в наш город, в наше село».

Жители: Добро пожаловать, добро пожаловать. Спасибо, мы Вам очень признательны.

Президент Ильхам Алиев: В то время я отметил с лачинцами свое 50-летие. Свое 60-летие я отметил в Шуше, на Джыдыр дюзю.

Житель: Я хотел бы напомнить Ваши слова, сказанные во время 44-дневной войны. Когда немецкий журналист брал интервью у господина президента, он спросил: почему Вам дорога карабахская земля? Господин Президент немедля ответил: Карабахская земля нам так же дорога, как и Бавария Германии, являющейся крупной европейской державой. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Если вы помните, я затронул еще один вопрос. Они говорили, что так называемым «Нагорному Карабаху» и «Арцаху» следует предоставить независимость, и говорили это из Франции. Я сказал: согласен, но при условии, что армянам предоставят независимость в Марселе, и я ее признаю.

Вручая ключи жительнице Хатире Исаевой, глава государства сказал: Поздравляю.

Хатира Исаева: Большое спасибо, господин Президент. Дай Аллах Вам здоровья. Спасибо за эти прекрасные условия. Огромное спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Вручая ключи жителю Адаляту Исмайлову, глава государства сказал: Поздравляю.

Адалят Исмаилов: Добро пожаловать, господин Президент. Да хранит Вас Аллах. Да благословит Аллах нашу доблестную Армию. Пусть Флаг нашего государства всегда реет высоко. Да возвысит Аллах наших шехидов, дарует терпение их семьям!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Глава государства поздравил жителя Вахида Джамилова и вручил ему ключи от дома.

Вахид Джамилов: Добро пожаловать в наш и Ваш родной край.

Жительница: Каждый раз, когда я вижу своего Президента, я желаю ему здоровья. Да хранит Вас Аллах, мой Президент, вместе с Мехрибан ханым, вместе с Вашими детьми. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Другая жительница: Наш замечательный президент, я очень горжусь Вами. Если позволите, пусть у нас будет семейное фото с Вами. Мы Вас очень любим.

Президент Ильхам Алиев: Давайте, спасибо большое.

Житель: Благодарю Вас, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Другой житель: Для нас большая гордость. Спасибо Аллаху за сегодняшний день.