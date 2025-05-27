Май станет для вас месяцем двойного праздника – и праздника независимости, и дня вашего возвращения в Бейлик.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Бейлик Лачинского района, передает Азертадж.

«Но май был трагическим месяцем для лачинцев. Лачин был оккупирован именно в мае, через 10 дней после оккупации города Шуша. Это была большая трагедия, большая беда для вас и для всей нашей страны, потому что именно оккупация Лачина заложила основу наших последующих неудач в войне. Ведь тогдашний Нагорно-Карабахский регион географически соединился с Арменией. Был открыт ненавистный Лачинский коридор, которого больше нет. Уже есть многолетняя дорога Лачин-Ханкенди. Лачинский коридор остался в истории», — отметил президент.

Напомнив, что в те времена в Азербайджане шла борьба за власть, глава государства подчеркнул:

«Стремившийся в то время к власти тандем НФА-Мусават совершил предательство, и им принадлежит большая неприглядная роль в оккупации наших земель. Именно через месяц после оккупации Лачина они добились своего и пришли к власти, что принесло нашей стране большие беды. Продать, сдать свои земли врагу для того, чтобы прийти к власти – это большое преступление, большое предательство, измена, трусость. Но это уже осталось в истории. Эта черная страница нашей истории давно перевернута. Сегодня Азербайджан восстановил суверенитет на всей своей территории. Отныне май станет для вас, для всех нас праздничным месяцем».

«Красивые дома, дороги, электричество, природный газ, вода, приусадебные участки – есть все возможности для того, чтобы жить и работать. Жить на лоне такой живописной природы, да еще и на своей земле, вам, конечно, я уверен, очень приятно. Это большое счастье. После того, как был положен конец тридцатилетней армянской оккупации во всех районах немедленно был дан старт строительно-восстановительным работам, села, подвергшиеся армянскому вандализму, были отстроены заново. Армяне сровняли с землей и село Бейлик. Теперь создан прекрасный населенный пункт. Рядом, по соседству с вашим селом когда-то было село Сус, а на той стороне — Забух, город Лачин. В настоящее время в Лачинском районе уже восстановлено четыре населенных пункта. Но в целом число наших восстановленных городов и сел достигло пятнадцати. Все это мы сделали за короткий срок, и работы продолжаются. На всех освобожденных территориях ведутся широкомасштабные работы, чтобы наши граждане как можно скорее вернулись на свои земли», — подчеркнул глава государства.