Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине, как он ожидает, продолжится из-за нежелания России вступать в переговоры.

«Обычно войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон, и в этой войне мы, очевидно, все еще далеки от достижения этой [ситуации]», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Турку.

«Поэтому нам, возможно, придется готовиться к более длительному периоду», — цитирует канцлера Reuters.

Накануне Мерц заявил, что Германия сняла ограничения на дальнобойность для оружия, которое будет поставляться Украине — вслед за Британией и Францией.