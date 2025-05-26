В ходе судебного заседания в Баку продолжилось исследованием доказательств по эпизоду «Насильственные исчезновения людей, пытки в отношении пленных и заложников».

Старший помощник Генерального прокурора Вюсал Алиев отметил, что на территориях, освобожденных от оккупации, были обнаружены захоронения. Следственными органами были проведены осмотры этих захоронений. На суде были исследованы соответствующие протоколы осмотра.

Сообщалось, что после освобождения суверенных территорий Азербайджана в ходе проведенных работ были выявлены многочисленные массовые захоронения с останками человеческих тел. Указанные места были осмотрены следственными органами.

Было также заявлено, что некоторые из лиц, взятых в плен или захваченных в заложники, были умышленно убиты в местах содержания путем применения пыток и бесчеловечного обращения. Также сообщалось, что значительная часть пленных и заложников была освобождена благодаря мерам, предпринятым Азербайджанским государством и международными организациями, а также по личной инициативе и связям их близких родственников — в обмен на денежные средства.

Потерпевший Заур Гюльмаммадов сказал, что в феврале 1993 года получил огнестрельное ранение в живот в боях на высоте Няргизтепе Ходжавендского района и добавил: «Я потерял сознание от ранения, а когда пришел в себя, понял, что нахожусь в другом месте. Позже выяснилось, что это была территория «Тек Чинар» в Ходжавендском районе. Как только я открыл глаза и хотел спросить о товарищах, меня ударили прикладом автомата. Сначала доставили в «тюрьму» в Ходжавенде, затем в больницу, где сделали операцию и извлекли пулю. Потом снова вернули в «тюрьму», а затем перевели в Гырмызыбазар. Там избивали арматурой и прикладами автоматов. Нас кормили только травой, а пили мы талую воду. Через три месяца, в годовщину Андраника, пришли с намерением отрезать нам головы. Прибыл представитель МККК. Армяне сказали ему, что здесь нет ни одного раненого азербайджанского военнослужащего. Они пытались обмануть МККК, чтобы убить нас».

«Нас держали в таком месте, где не было ни одного врача. Мы были с длинными волосами и бородами, тела были покрыты вшами и блохами. Нам не разрешали мыть руки. С нами был пленный по имени Габиль из Агдама. Из-за того, что он был из Агдама, его забили до смерти. После зверского избиения Габила его тело бросили на нас. На его теле не осталось ни одного целого места. Он скончался в тот же день. Мне трижды ломали левую ногу. Потом нас перевезли в Шушу. Пытки начались заново. Там на нас натравливали овчарку — на моей руке остались следы укусов (при этом он показывает руку — ред.). Парня по имени Татар из Агдама держали в холодильнике неделю и заморозили до смерти», — заявил Заур Гюльмаммадов.

По его словам, он пробыл в плену девять месяцев и был передан Азербайджану в рамках обмена пленными: «Сейчас у меня протез с левой стороны».

Потерпевший Аскер Аскеров поведал, что родился в селе Хыналыг Губинского района, участвовал в боях в направлении Кяльбаджара, Агдере, Лачына. 2 апреля 1993 года был захвачен в плен армянскими военными. По его словам, его привязали к бронетранспортеру и провезли по центру города Кяльбаджар, жестоко избивали, по вечерам привязывали к столбу, подвергали другим пыткам.

Позже его вместе с другими молодыми пленными временно содержали в изоляторе районного отдела внутренних дел Басаркечярского района Армении. Затем перевели в помещение, использовавшееся в качестве гауптвахты военной полиции города Иреван. Во всех этих местах его жестоко избивали кулаками, ногами и резиновыми дубинками, подвергали пыткам. 15 января 1995 года он был освобожден в районе, граничащем с Казахским районом, и передан азербайджанской стороне вместе с Бахтияром Тагиевым.

Потерпевший Эльчин Джафаров сказал, что в мае 1993 года был призван на военную службу из Наримановского района и начал службу в воинской части, расположенной в Нахчыванской Автономной Республике. В июне 1995 года он был захвачен в плен армянскими военными. Его удерживали в течение 4-5 часов в Каракилисском районе, затем перевезли в Иреван на автомобиле марки «Нива». Там его доставили в Министерство обороны Армении, а позже в место временного содержания. Там он находился в течение 23 дней и подвергался пыткам. Затем его перевели в следственный изолятор Комитета государственной безопасности Армении, где он содержался до мая 1996 года. В изоляторе находились и другие азербайджанские пленные.

Во время содержания в следственном изоляторе он подвергался множественным пыткам: его заставляли работать без отдыха, избивали железными предметами, жгли тело раскаленными железными кусками.

Армяне пытались склонить их на свою сторону, а в случае отказа — жестоко избивали. 10 мая 1996 года он был освобожден из плена и вместе с 67 азербайджанцами, удерживавшимися в разных местах, был доставлен в Баку из аэропорта Иревана.

В ходе судебного заседания обвиняемые ответили также на вопросы защитников и представителей потерпевших лиц. В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Судебный процесс продолжится 29 мая.