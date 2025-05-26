В Курагино (Красноярский край) должнику-алиментщику в счёт погашения долга пришлось отдать свой Lexus. Стало известно, что уроженец Азербайджана, не являющийся гражданином РФ, создал семью и стал в 2011 году отцом. В 2015 году, брак распался и начались начисления по алиментам. При этом мужчина не спешил обеспечивать своего ребёнка и к 2025 году сумма долга составила 1 млн 224 тысячи рублей, уточняет «Запад24».

Возбудить в отношении него уголовное дело не представлялось возможным в силу того, что должник не являлся гражданином Российской Федерации. Но судебный пристав-исполнитель применил по отношению к нелегалу меру запрета на право выезда с территории России, и этот факт стал решающим мотивом оплатить долги.

Мужчине понадобилось выехать по семейным обстоятельствам в Азербайджан, и для получения разрешения на выезд он передал в счет погашения долга дорогостоящий автомобиль Lexus.