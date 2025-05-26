Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп осознал ложь Владимира Путина о готовности к миру. Об этом он сказал во время визита во Вьетнам, сообщает Le Monde.

«То, что происходит на Украине, неприемлемо и крайне серьезно. Нельзя говорить, что мы готовы к переговорам и одновременно бомбить. Такая двусмысленность показывает неискренность намерений», — подчеркнул Макрон.

По его словам, теперь даже Дональд Трамп начал осознавать, что президент России вводил его в заблуждение.

«Думаю, президент Трамп понимает, что когда Путин говорил о готовности к миру — он ему солгал. В последние часы мы стали свидетелями проявления его гнева. Это своего рода нетерпение. Теперь я просто хочу, чтобы это вылилось в конкретные действия», — добавил французский лидер.