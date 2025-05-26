В 2025–2026 учебном году в Азербайджане планируется принять примерно 81 400 студентов в высшие учебные заведения. Из них около 63 тысяч поступят на бакалавриат, 17 400 — на магистратуру, а 973 человека — в докторантуру. Об этом рассказал заместитель министра науки и образования Идрис Исаев.

По его словам, по сравнению с предыдущим учебным годом запланированный объем приема увеличился примерно на 2,2%. При этом около 46% учебных мест предусмотрены на основе государственного заказа.

«Надо учитывать, что у нас есть студенты, относящиеся к социально уязвимым категориям. Их обучение финансируется за счет государства. Если учитывать и эту группу, то можно сказать, что обучение почти половины новых студентов будет оплачено из государственного бюджета», — отметил Исаев.

Он подчеркнул, что основная цель образовательной системы страны — подготовка специалистов с широким кругозором, способных воспринимать инновации и инициативы, осваивать и создавать технологии.

В настоящее время в системе высшего образования Азербайджана обучается около 247 тысяч студентов. Из них 217 тысяч — на бакалавриате, около 24 тысяч — в магистратуре и более 3 тысяч — в докторантуре.

Замминистра также отметил, что рост числа студентов — это важный элемент для развития общества. В соответствии с утвержденной президентом Стратегией социально-экономического развития на 2022–2026 годы, к концу периода планируется довести число принятых в вузы студентов до 75 тысяч человек в год. Однако уже в этом году, по его словам, план приема превысил этот показатель.