После констатации смерти мозга пациента врачи выжидают время, прежде чем пересадить органы другим реципиентам. Об этом заявила председатель Правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егяна Аббасова на встрече со студентами Азербайджанского медицинского университета.

«Если пациент — ребенок, следует подождать 24 часа; у взрослых этот период составляет 12 часов. Если повреждение мозга вторичное, следует выждать 24 часа, поскольку возможны определенные изменения», — сказала Она.

Отметим, что с 2025 года в Азербайджане начали пересаживать органы лиц, перенесших смерть мозга. На сегодня были проведены более десятка подобных операций. В результате этого второй шанс на жизнь получили более десяти человек с острой почечной и печеночной недостаточностью, а также с проблемами зрения.

Самое интересное то, что после встречи с Егяной Аббасовой некоторые студенты университета заполнили анкету о добровольном донорстве своих органов после смерти.