В плеяде армянских фашистов, террористов и убийц, возведенных в Армении в ранг национальных героев, особое «почетное» место занимает основоположник расисткой идеологии «Цехакрон», нацистский преступник Гарегин Нжде. Армянские банды, возглавляемые Нжде, в начале XX века совершали кровавые этнические чистки в отношении мирных азербайджанцев в Зангезуре. А в конце 1920 года и начале 1921 года в Татевском монастыре под руководством Нжде были уничтожены путем расстрела и сбрасывания живыми со скалы в ложбину более 400 красноармейцев-русских и коммунистов-армян.

В годы же Второй мировой войны ярый расист состоял на службе у гитлеровской Германии, во время которой также обагрил руки кровью советских граждан. Так, в 12-томной энциклопедии «Великая отечественная война 1941-1945 годов», выпущенной главной редакционной комиссией Министерства обороны России, в 6-ом томе отмечается: «В рамках агентурного дела на абвергруппу-114 («Дромедар») контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности».

И это всего лишь один эпизод, кровавой деятельности армянского нациста. Несмотря на то, что мировое сообщество решительно осудило преступления против человечества, совершенные Нжде, в Армении его причисляют чуть ли не к лику святых. Мало того, в мае 2016 года в период правления Сержа Саргсяна в центре Еревана был установлен памятник нацистскому преступнику. И что примечательно, в России, считающей себя правопреемницей СССР, этот кощунственный акт не получил осуждения на официальном уровне. Лишь спустя три года МИД России выступил с докладом «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В частности, в документе отмечалось, что бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти нацистского преступника Гарегина Нжде, тесно сотрудничавшего с Третьим рейхом.

Но и так называемые «демократы» во главе с Николом Пашиняном, пришедшие к власти в 2018 году, выразившие приверженность фашистским идеалам, не далеко ушли от своих предшественников. В апреле 2023 года в Ереване устанавливают памятник «героям» операции «Немезис», совершившим, чудовищный акт терроризма по отношению к видным деятелям Османской империи и АДР в 1920 -1922 годах.

К сожалению, памятники Нжде и другим террористам были установлены не только в Армении, но и на некогда оккупированных азербайджанских землях. Так, 26 сентября 2020 года истукан возвысился в оккупированном тогда Ходжавенде. К счастью, он простоял недолго. 17 мая 2025 года директор Центра истории Кавказа в Азербайджане Ризван Гусейнов опубликовал на своем Telegram-канале видеоролик, в котором он говорит об уничтожении памятника Гарегина Нжде и террористу Монте Мелконяну.

Справедливость восторжествовала, но она уж явно пришлась не по душе так называемой «академической платформе» Monumentwatch, следящей за «культурным наследием арцаха».

В заявлении этой «шарашкиной конторы» говорится: «Уничтожение памятника Гарегину Нжде, расположенного в «Мартунинском районе арцаха» (здесь и далее кавычки Minval ), является нарушением Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Статья 4 Конвенции и, кроме того, в 1999 году принятый Второй протокол. Это также нарушает обязательное решение Международного суда в Гааге от 7 декабря 2021 года, в котором суд обязал Азербайджан принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая, помимо прочего, церкви и другие места поклонения, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты».

Комичность ситуации заключается в том, что армянская сторона на протяжении почти 30 лет, демонстрируя явное неуважительное и пренебрежительное отношение к международным нормам права, игнорируя известные четыре резолюции СБ ООН, сегодня вдруг вспомнила о праве и юридических нормах.

Но не это главное. С каких пор памятник фашистскому прихвостню, да еще установленному на чужой территории, является «культурной ценностью»? Если армяне так дорожат памятью о нацистском преступнике и считают его национальным достоянием, то пусть понатыкают памятники ему в Армении в каком-угодно количестве. А в Азербайджане может быть установлен лишь один обелиск с упоминанием хаев: «Победа над армянским фашизмом: 2020 – 2023».

Следует отметить, что чувство отвращения и презрения персона Нжде вызывает не только у «азербайджанских вандалов». К армянским «культурным ценностям» также неуважительно относятся и в России. Так, в ноябре 2019 года депутат городской Думы Армавира Краснодарского края России Алексей Виноградов закрасил памятную доску армянскому фашисту, установленную на территории армянского храма. А еще ранее депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что будет настаивать на демонтаже памятной доски Гарегину Нжде в Армавире. Спустя некоторое время, а именно 1 декабря 2019 года доска была демонтирована.

Во всей этой истории «красной нитью» проходит следующий момент. Вой, поднятый «академической платформой», не является исключительно личной инициативой кучки. Подавляющее большинство армянского общества искренне считает Нжде национальным героем и следует его расистским заветам. В том числе и нынешние власти Армении, которые без устали твердят о мире, но не спешат убрать позорный памятник фашизму в центре Еревана. Мы слышим слова и видим дела. Пока что слова расходятся с делами…