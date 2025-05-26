Одной из причин дорожно-транспортных происшествий является то, что некоторые водители, находясь за рулем, отвлекаются во время вождения.

Об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

«Водители пользуются мобильными телефонами. Наблюдения показывают, что даже секундное отвлечение приводит к авариям. Водители должны знать, что они должны быть ответственными и внимательными не только к себе и своим пассажирам, но и к другим участникам дорожного движения», — говорится в информации ЦИУТ.