Россия усилила воздушную войну против Украины, делая ставку на баллистические ракеты и модернизированные ударные беспилотники Shahed, сообщает The Economist.

По данным издания, Россия всё чаще использует ракеты северокорейского производства и новое поколение дронов Shahed, способных обходить ПВО и поражать даже укреплённые цели, включая Киев. Эти дроны уже прошли шесть модификаций и оснащаются системами машинного обучения.

Если в прошлом году Россия производила около 300 Shahed в месяц, то сейчас это количество изготавливается менее чем за три дня. Украинская разведка утверждает, что Москва намерена нарастить производство до 500 дронов в день, что делает вероятным массовые атаки роем из 1000 беспилотников.