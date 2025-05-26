Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о присвоении аэропорту Лачина статуса международного.

В распоряжении указано, что с учетом согласованных предложений Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО «Азербайджанские авиалинии» аэропорту Лачин, строительство которого завершено в Лачинском районе и который соответствует соответствующим стандартам для осуществления международных авиарейсов, присваивается статус международного.

Министерству иностранных дел следует направить информацию по данному вопросу в соответствующие международные организации.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.