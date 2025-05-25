Японская компания Kawasaki провела презентацию прототипа роботизированного мотоконя Corleo, который сочетает в себе возможности мотоцикла и вездехода. Об этом информирует iXBT.com.

Устройство позволяет передвигаться по местности со сложным рельефом, включая горы, снежные склоны и каменистые участки, а также прыгать и скакать там, где обычный транспорт не может пройти.

«Проект создает совершенно новую категорию персональных мобильных устройств, которые откроют людям доступ к ранее недостижимым местам, сохраняя при этом безопасность и комфорт», — отмечают создатели устройства.

В основе Corleo лежит водородный двигатель объемом 150 кубических сантиметров, который вырабатывает электроэнергию для питания четырех роботизированных ног. Также имеется бортовой компьютер с искусственным интеллектом: он следит за положением машины в пространстве, анализирует поверхность и балансирует робота, чтобы ездок оставался на месте даже на неровной местности.

Kawasaki планирует приступить к производству Corleo ближе к 2050 году.