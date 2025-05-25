В провинции Пенджаб, которая располагается на северо-западе Пакистана, минимум 10 человек погибли, еще 45 пострадали в результате удара шторма.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Джелум, Лахор, Равалпинди, Шейхупура, Нанкана Сахиб, Сиалкот, Мианвали.

Порывы ветра повалил деревья во многих районах Лахора, нанес значительный ущерб многим домам, магазинам и транспортным средствам.

Власти заявили, что семьи жертв получат материальную помощь. Самолет частной авиакомпании, летевший из Карачи в Лахор рейсом FL-842, из-за шторма был вынужден вернуться в пункт вылета.

В регионе объявлено чрезвычайное положение, власти принимают срочные меры.