Украина выражает готовность оказать поддержку азербайджанским инвестициям в стране.

С данным заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что в ходе сегодняшних переговоров в узком и расширенном составах обсуждались в том числе вопросы развития торгово-экономических отношений.

«Да, товарооборот демонстрирует позитивную динамику. Однако есть потенциал для еще большего развития. Мы договорились о проведении заседаний межправкомиссии по данному вопросу», — отметил он.