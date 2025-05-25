Российско-украинская война, которая длится уже более трех лет, негативно сказалась на экономических связях Баку и Киева.

Данную мысль озвучил руководитель МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Министр отметил, что страны провели политические консультации в феврале текущего года и подчеркнул важность продолжения подобных контактов на регулярной основе.

Байрамов также с удовлетворением указал на уровень сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в рамках международных организаций, в частности ООН, ГУАМ и ОБСЕ. «К сожалению, российско-украинская война, продолжающаяся уже более трех лет, негативно сказалась на наших экономические отношениях», — сказал Байрамов.

По его словам, товарооборот между странами в 2021 году достигал 1 млрд долларов, а в 2022-м снизился до 600 млн, в 2023 — до 350 млн, в 2024 году же вырос на 30% до 460 млн долларов.