Гала-концерт, посвященный Дню независимости Грузии прошел вчера в Центре Гейдара Алиева, сообщает Minval. Мероприятие организовано Посольством Грузии в Азербайджане, Министерством культуры Грузии и Центром Гейдара Алиева. Вечер открыл посол Грузии Зураб Патарадзе, который поприветствовал высоких гостей и всех присутствующих и заявил, что отношения между двумя нашими странами имеют стратегический характер.

По его словам, важнейшую роль в укреплении двустороннего сотрудничества играют взаимные визиты на высоком уровне.

«Мы реализуем совместные масштабные региональные проекты. Кроме того, активно и плодотворно развивается сотрудничество в сфере культуры», — подчеркнул он.

Дипломат поздравил Азербайджан с наступающим национальным праздником — Днем независимости, который отмечается 28 мая и завершил свое выступление лозунгом: «Да здравствует Грузия, да здравствует Азербайджан!»

Затем на мероприятии выступила министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе. Она подчеркнула, что дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются на протяжении веков, и нынешнее мероприятие является ярким примером нерушимости связей двух стран.

«Азербайджан для нас не просто ближайший сосед, но и символ безопасности, мира, дружбы и добрососедства. Мы гордимся этими отношениями», — сказала Тинатин Рухадзе.

Великолепное исполнение музыкальным ансамблем «Швидкаста» Государственных гимнов Азербайджана и Грузии просто заворожило зрителей, и в таком состоянии восхищения и благодарности зрителей продержали до самого конца мероприятия. Симфонический оркестр под руководством маэстро Ники Никвашвили так виртуозно исполнял музыкальные произведения, что вызвал в присутствующих чувство глубокой признательности за ту красоту и гармонию, что он передал им.

А солисты Лиза Багратиони, Манана Тодадзе, Константине Кипиани и Ото Базерашвили своим исполнением популярных песен вернули гостей вечера в старые добрые времена, возникло ощущение, что границ между нами не существует. Усилила это ощущение демонстрация кадров из старых грузинских фильмов, включенных в золотой фонд страны.