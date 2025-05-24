Ирану и США необходимо продолжать переговоры по иранской ядерной проблеме, так как в противном случае возможен серьезный кризис.

С данным заявлением выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Нужно следить за тем, чтобы диалог продолжался. Ведь если стороны скажут, что больше не хотят разговаривать друг с другом, то ситуация будет серьезной», — отметил он в интервью итальянской газете Corriere della sera.

По его словам, он не ожидает проработки очень сложного соглашения Ирана и США. «Мне кажется, что речь пойдет о чем-то простом, в стиле Трампа. Например — никакого обогащения урана в обмен на отмену всех санкций», — заявил Гросси.

«Мы должны поддерживать путь дипломатии. Военное решение проблемы стало бы катастрофой. А иранские угрозы — не пустой звук», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, насколько близок Иран к созданию ядерного оружия, Гросси сказал, что «есть разница между обладанием необходимыми материалами и обладанием непосредственно ядерным оружием. Если говорить о материалах, то они очень продвинулись (…). Но для создания ядерного орудия нужны и другие технологии, и не исключено, что иранцы способны их разработать. Они сами заявляли, что все части пазла у них есть».