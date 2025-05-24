В Стамбуле продолжается VII Международный культурный фестиваль «Этноспорт».
Согласно информации Федерации конного спорта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган посмотрели шоу-композицию «Зафар» азербайджанской делегации.
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В Стамбуле продолжается VII Международный культурный фестиваль «Этноспорт».
Согласно информации Федерации конного спорта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган посмотрели шоу-композицию «Зафар» азербайджанской делегации.