Пользователи Х недовольны сбоем в работе соцсети. Об этом говорится в сообщении сайта Downdetector, который регистрирует подобные жалобы.

Большинство пользователей сообщили о проблемах с работой приложения, некоторые также пожаловались на сайт Х. Так, при попытке загрузить ленту на сайте Х появляется сообщение: «Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу».

Сбой наблюдается по всему миру. Так, сообщения о проблемах с работой Х из США, Канады, Франции и других стран Европы, России, Турции и Японии.