Международная группа ученых пришла к выводу, что открытие Азорских островов произошло на 600–700 лет раньше, чем считалось до сих пор. Согласно основной существующей версии, первыми здесь высадились португальцы в 1427 году. Документальным подтверждением данного факта является письмо, датированное 1439 годом, где португальский король поручает принцу Генриху заняться освоением необитаемого на тот момент архипелага.

Следует отметить, что об Азорских островах было известно и прежде: они были нанесены на многие карты XIV века — такие как Атлас Медичи (1351 г.) и другие. Допуская, что португальское открытие островов было «повторным», историки не имели бесспорных доказательств более раннего присутствия здесь людей — все оставалось на уровне гипотез. Теперь в этот вопрос внесена ясность.

Исследователи проанализировали пять кернов, извлеченных из озер с островов Сан-Мигел, Пику, Терсейра, Флориш и Корву. В них были найдены следы определенных стеринов и станолов, которые характерны исключительно для фекалий млекопитающих. Органика относится к периоду между 700 и 850 годами нашей эры. А так как у человека и домашнего скота в кишечнике вырабатываются разные соединения, это позволяет понять, кто именно населял ту или иную территорию. При этом Азорские острова из-за своего географического положения собственных крупных млекопитающих не имели.

«Следовательно, обнаружение копростанола в отложениях можно отнести к присутствию человека, а обнаружение стигмастанола — к жвачным животным, таким как коровы, овцы или козы», — отметил Сантьяго Гиральт, соавтор исследования. Его слова приводит Nat-geo со ссылкой на EurekAlert!.

Данные выводы были утверждены посредством косвенных доказательств воздействия человека на окружающую среду, таких как пыльца, окаменелости растений или частицы древесного угля. При этом выяснилось, что почва подвергалась антропогенной эрозии — на островах практиковалось подсечно-огневое земледелие и активно вырубались леса.

Моделирование климата дало ответ на вопрос, кем были первые люди на Азорских островах: ученые считают, что речь идет о норвежцах. Инвазия из Северной Европы оказалась успешной из-за сложившихся благоприятных погодных условий. Исследователи пришли к выводу, что в Атлантике из-за вращения Земли преобладают западные ветры, которые усиливаются или затихают в зависимости от Североатлантической осцилляции. Ослабив западный ветер, она позволила норвежцам добраться к Азорским островам.

Эти мореплаватели уже обладали достаточным уровнем навигационных навыков и колонизировали другие острова Северной Атлантики: Фарерские — около 800 г. н. э., Исландию — около 870 г. н. э. Результаты нового исследования ставят колонизацию Азорского архипелага в тот же ряд, и это означает, что норвежцы прибыли туда на 700 лет раньше, чем португальцы.