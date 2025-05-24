Азербайджан стал одним из самых надежных партнеров Израиля, отношения между двумя странами сегодня переживают свой пик развития, что имеет большое значение для обеих стран и народов.

Данную мысль в интервью The Jerusalim Post выразил посол Израиля в Азербайджане Джорд Дик, завершающий в скором времени свою дипломатическую миссию.

«Мы провели внутренние опросы, которые показывают, что более 80% азербайджанской общественности считает Израиль дружественной страной. По всему Азербайджану люди считают Израиль близким другом», — отметил дипломат.

Дик отметил, что был назначен послом в Азербайджане в ноябре 2019 года, и с тех пор мир стал свидетелем исторических и геополитически значимых событий – пандемии COVID-19, Второй Карабахской войны, конфликта между РФ и Украиной, эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Несмотря на все эти вызовы, отношения между Израилем и Азербайджаном стали более прочными, стратегическими и заметными.

Джордж Дик указал на важное геополитическое расположение Азербайджана – это единственная страна, которая граничит одновременно с Россией, Ираном и членом НАТО – Турцией. Дипломат также подчеркнул славную историю Азербайджана, ставшего первой мусульманской страной, предоставившей женщинам право голоса и создавшей настоящую демократию в мусульманском мире.

Он добавил, что успех Азербайджана связан с сильными и мудрыми лидерами – президентом Ильхамом Алиевым и общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. «Благодаря этому лидерству природные богатства страны не стали инструментом в руках крупных держав. Баку способен сказать «нет», самостоятельно определять свое будущее», — отметил Дик.

Израильский дипломат заявил, что стратегия Азербайджана заключается в балансе: «Азербайджан близок ко всем, но не зависит ни от кого. Это процветающее государство с хорошим уровнем жизни людей».

Джордж Дик сказал, что Азербайджан и Израиль наладили сотрудничество в ряде ключевых отраслей, таких как энергетика, водное хозяйство, пищевая промышленность, сельское хозяйство, космические и спутниковые технологии, инновации. Посол с удовлетворением подчеркнул, что Азербайджан является толерантной страной, где могут мирно сосуществовать представители всех религий и народов.

В качестве примера Дик указал на то, что за 800 лет в Азербайджане не было ни одного инцидента антисемитизма, здесь мирно живет большая еврейская община. Он также напомнил о национальном герое Азербайджана еврейского происхождения Альберте Агарунове, погибшем, защищая свою Родину в Первой Карабахской войне.

Израильский дипломат отметил, что его страна поддержала Азербайджан в 2020 году во время Отечественной войны за освобождение территорий от армянской оккупации. В 2023 году было открыто посольство Азербайджана в Израиле. Азербайджанский народ, в свою очередь, поддержал Израиль после атак радикального движения ХАМАС в октябре 2023 года. «Я помню, как после 7 октября многие люди приносили цветы и плюшевых мишек, оставляли послания солидарности у посольства Израиля в Баку. Это было трогательно и много значило для нас», — сказал Дик.

Посол сказал на гостеприимность азербайджанского народа. «Мне было 35 лет, когда я начал работать здесь. Я христианин, моя семья и я ходим здесь в церковь. В Азербайджане много церквей, мой отец также приезжал сюда в 2016 году. Еврейская община в Азербайджане всегда говорит о том, как им повезло», — отметил Дик.

Он добавил, что сегодня в Азербайджан постоянно приезжают высокопоставленные представители крупных держав и руководители международных организаций. Страна принимала множество международных мероприятий, особенно в спорте, а в июне будет принимать турнир UFC. В ноябре прошлого года Азербайджан также принимал глобальный климатический саммит COP29.

«Немногие страны могут принимать всех этих лиц и строить такие мосты. Азербайджан также играет положительную роль в нормализации отношений между Израилем и Турцией, позиционируя себя в роли посредника», — заключил Джордж Дик.