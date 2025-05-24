Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха составит ночью 15-17°, днем — 24-27° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — ночью 65-75 %, днем — 45-50%.

Завтра в регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди и грозы, местами град, в высокогорных районах — снег. Местами туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18°, днем — 23-28° тепла, в горах ночью 5-10°, днем — 14-19 ° тепла.