Россия является государством-правопреемником СССР, что означает, что Советский Союз не может существовать юридически. Об этом говорится в заявлении руководителя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Так он прокомментировал высказывания советника президента России Владимира Путина Антона Кобякова, который заявил о формальном существовании СССР из-за нарушения процедуры роспуска Союза.

«Всем, кто полагает, что существует [СССР] хочу напомнить положение Конституции. Статья 67.1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории <…> Было бы странно считать Россию правопреемником СССР и закреплять данное положение в Конституции в 2020 году, полагая, что СССР все еще существует», — добавил Клишас.