Украинская делегация на переговорах в Абу-Даби сформирована в полном составе, в нее вошли представители разведки, администрации президента и парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По его данным, делегацию возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также вошли руководитель Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Кроме того, в переговорах примет участие аналитик из команды Службы внешней разведки.

Источник уточнил, что президент Владимир Зеленский поручил продолжить работу по военному направлению начальнику Генерального штаба ВСУ Андрею Гнатову. Сам Гнатов в этот раз в Абу-Даби не поедет, а взаимодействовать с ним по этому направлению будет Скибицкий.

«Президент также определил, что Гнатов продолжит заниматься военным направлением в переговорах. В этот раз его не будет на переговорах, но по этому направлению Скибицкий, он будет дальше работать с Гнатовым», – рассказал собеседник издания.

По его словам, в Абу-Даби также прибудут представители европейских стран, с которыми предусмотрены отдельные форматы переговоров.