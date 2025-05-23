Грузия заинтересована в прекращении армяно-азербайджанского конфликта. С данным заявлением выступил президент Грузии Михаил Кавелашвили в эфире местного телевидения.

«Недавно в нашем регионе произошел конфликт между Арменией и Азербайджаном, и мы являемся одной из заинтересованных сторон в прекращении конфликта. Я хотел бы поблагодарить правительства обеих стран за их готовность прекратить конфликт», — говорится в заявлении президента.

Кавелашвили при этом отметил, что мир и стабильность имеют решающее значение для Южного Кавказа и открывают возможности для всех трех стран региона.