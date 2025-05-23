Западноевропейские лидеры не теряют надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь, но у них не получится переложить с себя ответственность. Об этом говорится в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова.

«Они [западноевропейские лидеры] не потеряли надежды на то, чтобы использовать определенные круги в США для того, чтобы вернуть президента Дональда Трампа, его администрацию в свой антироссийский лагерь и разделить с Соединенными Штатами ответственность. Они любят снимать с себя ответственность. Но уверен, что в этот раз не получится», — отметил министр.

Лавров отметил, что лидеры западных стран привыкли жить с предыдущей администрацией, которая возглавляла антироссийские действия и всячески поощряла к этому европейские столицы.

«Но сейчас, когда в Вашингтоне сменилась администрация, стало очевидно, что им просто так было удобно при администрации Джо Байдена, — заявил министр. — Но хотели они именно того, чтобы все западное сообщество сохраняло единство в борьбе с Российской Федерацией, как они декларировали, с целью нанести России «стратегическое поражение» на поле боя».

По его словам, если проанализировать высказывания и другие сведения о том, какую линию проводят Лондон, Париж, Берлин, Брюссель, столицы стран Прибалтики, Варшава, то станет очевидно, что им никак нельзя отказаться от этой продекларированной цели. «Они поставили всю свою репутацию на то, чтобы втянуть Европу в войну против России, чтобы провести под этим «соусом» милитаризацию Европы, к 2030 году, как вы знаете, выделяются огромные средства», — подчеркнул он.

Он добавил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц провозгласил, что его цель — сделать Германию снова главной, самой мощной державой в военном смысле в Европе, обладающей самой крупной конвенциональной армией. «Это тревожные сигналы. Думаю, что реминисценции по поводу исторических прецедентов создают здесь весьма тревожную картину», — отметил глава российского дипведомства.