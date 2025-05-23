Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого попросил поддержать усилия по скорейшему установлению режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщил журналистам в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, передает ТАСС.

«Оба [лидера] обменялись мнениями по международным и региональным вопросам», — сообщил он, отметив, что обсуждался и конфликт в Украине.

«Канцлер проинформировал о совместных усилиях Европы и США по достижению скорейшего перемирия. Он призвал поддержать эти усилия», — сказал Корнелиус.

По его словам, Мерц и Си Цзиньпин подчеркнули готовность совместно работать над преодолением глобальных вызовов и подчеркнули значение экономических отношений между ФРГ и Китаем. При этом Мерц указал на важность честной конкуренции.

«Канцлер и председатель КНР договорились в скором времени продолжить прямой диалог с целью дальнейшего развития германо-китайского сотрудничества», — подытожил представитель кабмина ФРГ.