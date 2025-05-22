Стоматологи, работающие в государственных поликлиниках, в ближайшие месяцы могут попасть под сокращение. Об этом врачам сообщили чиновники в системе здравоохранения. Перестанут работать дантисты, которые откажутся платить ежемесячный план поликлиникам, в которых они работают. Об этом Minval рассказал стоматолог и лицевой хирург Турал Мирзоев.

Он выступил с открытым обращением, сообщив, что недавно во всех городских и районных поликлиниках страны перед работающими там стоматологами был поставлен план в размере 1200-1800 манатов в месяц. Теперь работающие врачи должны будут отдавать все заработанные деньги и при этом самостоятельно ремонтировать кабинет, свое рабочее место, покупать оборудование и расходные материалы. Это требование вызвало шквал недовольства у врачей, особенно тех, кто работает в отдаленных районах и лечит пациентов по минимальным расценкам.

На днях представители Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) встретились с детскими стоматологами, а затем со стоматологами для взрослых.

«Непонятно, как были подсчитаны такие суммы. Им сказали, что врачи используют воду, свет и т.д. Государство не должно платить за врачей деньги. Якобы это было посчитано в соответствии с каким-то решением Кабинета Министров», — сказал Мирзоев.

По словам собеседника, ежемесячный план распространяется как на взрослых, так и на детских стоматологов, однако в мире детская стоматология в госполикнике всегда бесплатная. Недавно в терминалы, установленные в поликлиниках, разместили пункты по оплате стоматологических услуг. Например, установка детских брекетов по государственной цене обойдется в 800 манатов, а лечение одного зуба обходится в 110 манатов. При таких расценках кто будет лечить зубы в поликлинике. За эту сумму можно обратиться в частную клинику.

Как было до сих пор: в поликлиниках находящиеся на хозрасчете врачи сами создавали себе условия для работы, все расходные материалы и оборудование врачи покупали сами. Им выплачивалась зарплата в размере 450 манатов. Как правило, работающие в поликлиниках стоматологи, удаляют и лечат зубы дешевле, чем где-либо. В районах же удаление зуба стоит 5 манатов. Часть той суммы, которую зарабатывали врачи с пациентов, они отдавали на нужды медучереждения. Сейчас же врачам предлагают отдавать 1800 манатов, из которых 450 манатов пойдут на их заработную плату, и столько же будут получать медсестры.

Отметим, что при встрече со стоматологами представители медицинской администрации заявили о том, что с 1 июня по 1 июля в поликлиниках будет проведен мониторинг, и если врач не может заработать указанную сумму, то придется сократить штат стоматологов. Но врачи недоумевают, откуда такие расценки, когда подобных цифр нет в городских частных стоматологических клиниках. После введения новых расценок никто не станет лечить зубы в государственных поликлиниках, говорят они.