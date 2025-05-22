Министр экономики Армении Геворг Папоян опроверг слова собственного главы МИД, заявив, что Армения продолжает курс на евроинтеграцию, но не собирается выходить из ЕАЭС даже в случае получения членства в ЕС.

Напомним, всего лишь вчера Арарат Мирзоян в присутствии Сергея Лаврова уверял, что в Евросоюз Ереван вступать «не планирует». Судя по всему, это заявление стало новостью не только для общественности, но и для армянского правительства.

Итог: армянская дипломатия снова продемонстрировала любимое упражнение — двойной тулуп на месте с переобуванием в прыжке.