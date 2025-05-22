Даже с небольшой зарплатой можно начать зарабатывать пассивно — главное, выбрать правильный метод. Сегодня в Азербайджане появляются всё новые и новые возможности для дополнительного дохода. Эти способы не требуют больших вложений или специальных знаний, но при грамотном подходе могут перерасти в стабильный источник прибыли. Minval выяснил, как начать и с чего именно стоит попробовать рядовому гражданину, чтобы получить прибыль.

Заработок в интернете без опыта и стартового капитала

В последние годы интернет помог многим заработать деньги и признание общества. Этим инструментом может воспользоваться каждый. В цифровую эпоху даже человек без опыта работы в СМИ может получать пассивный доход в интернете с минимальными вложениями, говорит председатель Правления Общественного объединения «Ассоциация индустрии информационно-коммуникационных технологий Азербайджана», ИКТ-эксперт Эльвин Аббасов.

По его словам, для этого не требуется специальных технических знаний, а нужно правильно выбрать платформу и хорошо понимать предпочтения аудитории. Хорошими отправными точками в этом отношении являются ресурсы TikTok, Telegram, YouTube Shorts и блог-платформы.

«Например, можно открыть канал в Telegram, чтобы делиться скидками на товары, технологическими инновациями или местными объявлениями. На TikTok можно привлечь вирусных подписчиков, демонстрируя свою повседневную жизнь, полезные привычки или мотивирующий контент. С другой стороны, YouTube и блоги могут со временем стать более стабильным и устойчивым источником дохода. Монетизация на этих платформах в основном осуществляется за счет рекламы, партнерских сделок с брендами, платного контента или ссылок на продажи», — советует эксперт.

Главное в этом деле — начать с простого и выбрать сферу деятельности, которая соответствует интересам и навыкам человека. Демонстрация контента, который интересен местной аудитории и вдобавок приносит пользу, дает более быстрые результаты. При таком подходе люди могут получить дополнительный источник дохода и со временем превратить эту деятельность в свою основную работу.

Субаренда квартир в Баку

Многие не верят, что можно зарабатывать на недвижимости, не имея в собственности ни квартиры, ни коммерческого объекта. Однако эксперт по строительству и недвижимости Эльнур Азадов утверждает обратное: начать возможно даже с минимальным стартовым капиталом — за счёт субаренды.

По словам эксперта, сегодня в центре Баку можно арендовать хорошее жилье и договорившись с туристическими гидами или турагентами сдавать жилье туристам посуточно. При этом придется делить доход с посредником. В этом деле имеются и свои определенные трудности. Не каждый владелец недвижимости соглашается на то, чтобы его квартиру сдавали в субаренду, так как жилье больше изнашивается.

Лето – хороший сезон начать заниматься субарендой, говорит Азадов. Сейчас начинается дачный сезон и, если кто-то живет в пригороде Баку или в районах и хорошо знает, когда начинается наплыв клиентов, то может снять подходящую виллу, чтобы использовать ее для сдачи в субаренду. Загородная недвижимость сейчас самая популярная.

Может быть у новичков не сразу получится сделать деньги на субаренде. Для этого придется немного изучить рынок, обзавестись терпением и упорством.

«Не сразу все получается. Через несколько неудачных попыток можно научиться снимать и сдавать объекты недвижимости по выгодным условиям», — говорит Азадов.

Заработок на криптовалюте для начинающих

Эксперт в области цифровой валюты Эльнур Гулиев считает, что даже человек со скромной зарплатой может начать инвестировать в криптовалюту. Для этого достаточно каждый месяц откладывать хотя бы 100 манатов или 100 долларов и приобретать Биткоин или Эфириум — две самые надёжные и проверенные цифровые валюты.

«Независимо от текущей стоимости криптовалют, регулярные небольшие покупки — лучший путь к накоплению актива», — утверждает Гулиев.

Он напоминает, что за последние 10 лет золото подорожало в два раза, в то время Биткоин вырос на 30 000%. По его словам, долгосрочная инвестиция даже в размере 500 долларов может в будущем принести доход в три раза больше, чем вложения в банковские депозиты или ценные бумаги.

Кроме того, Гулиев предупреждает, что банковские проценты не защищают сбережения от инфляции, которая в Азербайджане может достигать 12–15% в год.

«Инвестировать стоит не только в криптовалюту, но и в знания: как правильно хранить средства, защищать пароли, избегать мошенников и выводить деньги», — подчёркивает эксперт.