Полиция задержала наркокурьера, продававшего наркотики в собственной квартире в Ясамальском районе Баку. Как сообщили Minval в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, правоохранительные органы изучили кадры, распространенные в соцсетях, на которых видно, как неизвестный в блоке одного из жилых домов вводит себе инъекцию наркотического вещества.

По словам представителя пресс-службы МВД Нурлана Алиева, сотрудники районного управления полиции взяли под наблюдение жилой дом, где было запечатлено неадекватное поведение потребителей наркотиков. В результате было установлено, что в одной из квартир продавали наркотики. В результате по подозрению в незаконном распространении наркотиков был арестован 38-летний Эльгюн Алиев. Во время ареста у него было изъято 1,55 кг героина, 1,3 кг метамфетамина и электронные весы. В настоящее время дом продолжает оставаться под наблюдением, а с жильцами жилого здания проводятся меры профилактического характера.