Азербайджан вошел в ТОП-3 популярных туристических направлений у россиян, сообщает Российский союз туриндустрии. В компании Fun&Sun в топе продаж в этом сегменте назвали Беларусь, Турцию, Азербайджан и Венгрию.

По словам руководителя по связям с общественностью компании Ольги Ивановой, Азербайджан — направление, популярное за счет недлительного перелета, доступных цен и отсутствия языкового барьера. Наиболее востребованы санатории Нафталана и Лянкярани. Летом стоимость тура на двоих с перелетом начинается от 150 тыс. рублей при размещении в «пятерке» с трехразовым питанием в Нафталане и от 158 тыс. – в Ленкорани.

По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в апреле страну посетили 178, 345 россиян (24.2%). Это на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда прибыло 208 тыс. российских туристов.