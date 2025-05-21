Президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принесет мир в регион Южного Кавказа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неофициальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

По его словам, Турция внимательно следит за процессами, происходящими на Южном Кавказе, имеющем стратегическое значение для тюркского мира.

Эрдоган отметил, что Турция приветствует достижение договоренности по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

«В случае установления устойчивого мира между двумя странами, безусловно, откроются множество новых возможностей для всего тюркского мира. В этом отношении я уверен, что победоносный президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принесет мир в регион», — добавил Эрдоган.