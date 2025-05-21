Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета старейшин Имишлинского района.

На заседании открытым голосованием председателем Совета старейшин Имишлинского района был избран Рамиз Амиров, долгие годы возглавлявший отдел образования Имишлинского района, заслуженный учитель республики.

Рамиз Амиров ранее занимал должность председателя Совета старейшин Имишлинского района с мая 2021 года по апрель 2024 года.

Напомним, что предыдущий председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов был снят с должности после своего скандального выступления на мероприятии по случаю Дня Победы с «георгиевской» ленточкой на груди.