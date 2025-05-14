Российско-азербайджанское противостояние продолжается. Регулярно в повестке двусторонних отношений появляются новые элементы, углубляющие кризис, всё больше отдаляя перспективу хоть какой-нибудь нормализации.

Надо сказать, что соседство с крупным государством региона, к тому же считающим себя хозяином положения в силу размера территории и имперского прошлого, от которого в Московии не желают отмываться, имеет ряд своих ощутимых недостатков.

Чем больше ты становишься независимым, чем сильнее твоя армия, чем больше растёт стремление народа и государства перекусить оковы подневольности, тем больше сталкиваешься с давлением, гнусным политическим воздействием, подковёрными играми и подлыми провокациями. Именно так можно описать отношение российской стороны к Азербайджану, которое, согласно заявлениям официальных лиц РФ, якобы вполне себе дружественное и в духе союзнических связей.

На деле же до сих пор нет ни одного ответа России на ежемесячные запросы Баку по делу о крушении азербайджанского авиалайнера; из московского аэропорта высылают назад депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова якобы за оскорбительные высказывания в адрес коллег из Госдумы; запускают масштабную кибератаку на ведущие медиаресурсы Азербайджана, а также антиазербайджанскую кампанию в провластных СМИ и через соцсети.

В трагедии с самолётом всему миру стало очевидно, кто виновен в случившемся. В истории с азербайджанским парламентарием тоже всё предельно ясно — слова Бадамова были лишь ответом на злобные и унизительные характеристики, отпущенные заседателем Госдумы Валуевым, который назвал азербайджанцев «шоблой».

Словом, не нравится российской стороне полное ощущение своей неправоты. Вот и приходится ей в пору неизлечимо хрупкого эго продолжать линию сопротивления, даже оказавшись перед лицом неопровержимых доказательств.

Врождённое чувство собственного превосходства не даёт России разглядеть истинное положение дел и всё больше толкает её к бесконечным попыткам исказить реальность. Кажущиеся Москве защитными механизмы, которые активируются с тем, чтобы как бы не допустить крушения великодержавных устоев, ведут на самом деле к саморазрушению.

На этом фоне решение главы Азербайджанского государства не лететь на Парад Победы в Москве видится вполне логичным и закономерным. И если многим ошибочно кажется, что маршировавшие на площади в Москве азербайджанские военные тоже не должны были там присутствовать, — просто не распознали месседж, который направил Баку. Чёткие ряды бойцов нашего спецназа торжественно прошлись красивым ходом, олицетворяя Великую Победу Азербайджана над противником. Это двойной посыл — как для России, так и Армении. Алиев не поехал, но отправил победоносных львов, которые освободили от армянских оккупантов Шушу, успешно осуществив сложнейшую военную операцию. Таким образом, за марширующим расчётом бригады коммандос Министерства обороны Азербайджана наблюдали премьер-министр капитулировавшей Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, вояки которого грозились «взять Киев за три дня», но продолжают корячиться уже который год, неся в Украине огромные потери в технике и живой силе.

Президент Азербайджана, конечно, произвёл точный выстрел и попал в цель…

Тут также вспоминается исторический парад в Баку после победы в 44-дневной Отечественной войне, где была продемонстрирована покорёженная трофейная техника российского производства. Тогда Путин не приехал на парад, чтобы не смотреть на свои «убитые» танки и прочую российскую рухлядь.

Учитывая все эти моменты, омрачает факт того, что в Азербайджане всё ещё есть люди, которые осуществляют бездумные шаги, противоречащие интересам государства и народа. Речь идёт о Салехе Самедове, председателе Совета старейшин Имишлинского района. Как уже сообщал Minval, что в селе Сараджалы во время празднования 9 Мая был поднят флаг Советского Союза, а на груди участников мероприятия предательски «красовались» георгиевские ленточки — символ российской имперской военной славы.

Позже при общении с журналистами господин Самедов заявил, что «не видит в этом ничего плохого». «Что в этом такого? Это был великий союз — СССР, и это его флаг. Вообще-то, какое вам до этого дело? Занимаетесь ерундой», — сказал несведущий дядечка.

Это и есть самое ужасное — когда человек даже не осознаёт содеянного, оторван от реальности, невежественен и не имеет ни малейшего представления о последствиях.

Но есть и те, кто всё же берёт на себя ответственность. Таким образом, Самедов был снят с должности председателя Имишлинского районного Совета старейшин, а также исключён из рядов Совета старейшин Азербайджана.

Данный шаг показал, насколько серьёзно настроен Баку в таких важных вопросах, как собственный суверенитет и независимость, чтобы позволять всяким неучам сеять ядовитые споры агрессорской политики государства, отношения с которым вовремя уже пересмотрели многие страны.

В Москве могут тешить себя надеждой на улучшение контактов с Баку, но это произойдёт только при уважительном и корректном отношении. И тогда не придётся вспоминать Московскую декларацию о союзнических связях лишь в одностороннем порядке и в удобный для Кремля и его манипуляций момент.